Washington (AFP) Als Maßnahme gegen illegale Einwanderung aus Lateinamerika hat US-Präsident Donald Trump die Entsendung von Soldaten an die Grenze zu Mexiko angekündigt. Dies sei ein "großer Schritt", sagte der Präsident am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus in Washington. "Wir werden unsere Grenze mit unserem Militär bewachen", fügte er hinzu. Er werde darüber bald unter anderem mit Verteidigungsminister Jim Mattis sprechen.

