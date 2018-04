Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump hat die Entsendung der Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko angeordnet. Sie solle die Grenzsoldaten unterstützen, teilte Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen am Mittwoch in Washington mit. "Wir hoffen, dass die Stationierung sofort beginnt."

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.