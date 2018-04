New York (AFP) Die USA könnten trotz der Ankündigung von Präsident Donald Trump, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszusteigen, ihre dort vereinbarten Klimaziele einhalten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte am Donnerstag in New York, Unternehmen, Städte und Bundesstaaten der USA würden Pläne zur Senkung der Treibhausgase umsetzen. Wegen dieses "Engagements" würden sich einige Indikatoren in eine bessere Richtung bewegen als in der Vergangenheit.

