Rom (AFP) Eine syrische Familie soll am Abend das Kreuz bei der Kreuzweg-Zeremonie am Kolosseum in Rom tragen. Die Eltern und die drei Kinder werden das Kreuz auf einer der traditionell 14 Stationen der von Papst Franziskus angeführten Karfreitags-Prozession tragen, teilte der Vatikan mit. Zudem werde das Kreuz Schwestern des Dominikanerordens aus dem Irak übergeben.

