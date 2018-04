München (AFP) Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat eine Desinformationskampagne in sozialen Netzwerken gegen das geplante neue Polizeigesetz im Freistaat beklagt. Es gebe offenbar einige, die "mit falschen Behauptungen gezielt Stimmung" gegen die Gesetzesnovelle machten, sagte Herrmann am Donnerstag dem Portal "Focus Online". Die in tausendfach geteilten Beiträgen geäußerte Kritik, die Polizei dürfe in Bayern ab Sommer 2018 ohne konkreten Verdacht gegen Bürger ermitteln und Daten auslesen, sei "völlig aus der Luft gegriffen".

