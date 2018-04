Stuttgart (AFP) Der Autozulieferer Bosch hat ein neues Forschungszentrum im Silicon Valley im US-Bundesstaat Kalifornien bezogen. Die Mitarbeiter sollen dort etwa an neuen Sensoren, Künstlicher Intelligenz und Autonomen Autos forschen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Der Direktor des Forschungslabors, Hauke Schmidt, zeigte sich im SWR optimistisch, was die Fortschritte bei selbstfahrenden Autos angeht: "Wir rechnen damit, dass die serienmäßige Einführung Anfang des nächsten Jahrzehntes der Fall sein wird."

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.