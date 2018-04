Berlin (AFP) Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, hat erneut deutliche Defizite bei der Versorgung der Opfer sexuellen Missbrauchs im Kindes- und Jugendalter beklagt. "Wir benötigen in Deutschland dringend zusätzliche Kassensitze für spezialisierte Therapeutinnen und Therapeuten und spezifische Angebote für komplex traumatisierte Betroffene", erklärte Rörig am Donnerstag in Berlin. Dies gelte sowohl für Minderjährige als auch für Erwachsene, die früher missbraucht wurden.

