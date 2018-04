Celle (AFP) Im Prozess gegen den als Abu Walaa bekannten mutmaßlichen Chefanwerber der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland hat das Oberlandesgericht (OLG) Celle einen Antrag seiner Verteidigung auf Aufhebung des Haftbefehls abgelehnt. Wie das Gericht am Donnerstag mitteilte, wurde der Beschluss bereits am Dienstag gefasst. Ahmad Abdulaziz Abdullah A. bleibt damit in Untersuchungshaft.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.