Baden-Baden (AFP) Der gegen die italienische Mafia kämpfende Staatsanwalt Nicola Gratteri hat härtere Gesetze gegen das organisierte Verbrechen in Deutschland gefordert. "Deutschland hat sehr gute Ermittlungsbehörden, aber es fehlen - wie in den meisten europäischen Ländern - die entsprechenden Antimafiagesetze", sagte Gratteri dem Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" des Südwestrundfunks vom Donnerstag. So gebe es hierzulande keinen Straftatbestand der "Bildung einer mafiösen kriminellen Vereinigung".

