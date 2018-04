Amman (AFP) Bundesaußenminster Heiko Maas (SPD) hat während seines Besuchs in Jordanien die Ausweisung von vier russischen Diplomaten im Zusammenhang mit der Affäre um den vergifteten Ex-Doppelagenten Sergej Skripal verteidigt. Er halte die Entscheidung für "verhältnismäßig und auch für notwendig", sagte Maas bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Jordaniens Außenminister Aiman Safadi in der Hauptstadt Amman am Donnerstag. Deutschland sei "nicht mehr bereit, alles hinzunehmen".

