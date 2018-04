Oberhausen (AFP) Der Begriff "Black Friday" beschreibt die Ende November stattfindenden Rabatt- oder Angebotsaktionen vor allem in Online-Handel und kann deshalb nicht von einem chinesischen Unternehmen als Wortmarke geschützt werden. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) in München habe deshalb die Marke gelöscht, teilet das Portal Black-Friday.de am Donnerstag in Oberhausen mit.

