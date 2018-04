Nürnberg (AFP) Bei einem Feuer in einer Lagerhalle in Mittelfranken ist am frühen Donnerstagmorgen offenbar Aluminiumpulver in Brand geraten und giftiger Rauch freigesetzt worden. Die Rauchwolke enthalte vermutlich giftige Dämpfe und solle nicht eingeatmet werden, warnte die Polizei am Donnerstagmorgen die Anwohner des Brandorts in Roth-Barnsdorf. Türen und Fenster sollten geschlossen bleiben.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.