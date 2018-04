Berlin (AFP) Die Anwälte des früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont haben sich erfreut über die bevorstehende Entlassung ihres Mandanten gezeigt. Der "unerhörte" Vorwurf der "Rebellion" sei mit der Entscheidung des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts (OLG) aus der Welt geschafft worden, erklärten seine deutschen Strafverteidiger am Donnerstag. Puigdemont selbst schrieb am Abend im Kurzbotschaftendienst Twitter: "Vielen Dank an alle!" und fügte hinzu: "Wir sehen uns morgen!"

