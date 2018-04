Saalfeld/Saale (AFP) Eine Windhose hat am Mittwochabend im thüringischen Landkreis Saalfeld einen Schaden von einer halben Million Euro angerichtet. Wie die örtliche Polizei am Donnerstag berichtete, wurden durch das Unwetter vom Stalldach einer Agrargenossenschaft in Catharinau Dachbleche und Solarmodule auf einer Fläche von rund hundert Quadratmetern abgedeckt. Die Teile wurden gegen die Dachhaut einer benachbarten Biogasanlage geweht, wodurch weiterer Schaden entstand.

