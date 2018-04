Berlin (AFP) Die SPD hat in den beiden vergangenen Monaten etwa 6000 Mitglieder verloren. Ende März hatten die Sozialdemokraten noch 457.700 Mitglieder, sagte eine Parteisprecherin am Donnerstag. Zum Stichtag für das SPD-Mitgliedervotum über den Eintritt in die große Koalition am 6. Februar waren noch 463.723 Menschen Mitglied der Partei. Zu den Gründen für die hohe Zahl an Parteiaustritten äußerte die Sprecherin sich nicht.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.