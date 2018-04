Berlin (AFP) Viele Deutsche fühlen sich in der Öffentlichkeit nicht mehr so sicher wie noch vor fünf Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Donnerstag in Berlin veröffentlichte Umfrage des Instituts Emnid im Auftrag des Fernsehsenders Welt. Demnach gaben 41 Prozent der Befragten an, sie fühlten sich unsicherer als vor fünf Jahren. Für 51 Prozent änderte sich nichts, sieben Prozent fühlen sich sicherer.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.