Gaza (AFP) An der Grenze des Gazastreifens zu Israel ist in der Nacht zum Donnerstag ein Palästinenser bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Das Gesundheitsministerium in dem Palästinensergebiet teilte mit, der Mann sei in einem Krankenhaus in Gaza seinen Verletzungen erlegen. Die israelische Armee erklärte, eines ihrer Flugzeuge habe einen bewaffneten Palästinenser in der Nähe der Grenze ins Visier genommen.

