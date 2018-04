Moskau (AFP) In der Affäre um den vergifteten Ex-Doppelagenten Sergej Skripal hat der russische Außenminister Sergej Lawrow weitere Vorwürfe gegen Großbritannien erhoben. Die britische Regierung könne "legitime Fragen" Russlands nicht übergehen, sagte Lawrow am Donnerstag vor einer für den Tag geplanten Sitzung des UN-Sicherheitsrates zu dem Fall. Lawrow erneuerte die Forderung nach einer "substanziellen und verantwortlichen" Untersuchung in Übereinstimmung mit der Chemiewaffen-Konvention.

