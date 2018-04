Istanbul (AFP) In einem Istanbuler Krankenhaus ist am Donnerstag ein Großbrand ausgebrochen. Ein rund zehnstöckiger Turm des Krankenhauses und ein angrenzendes Gebäude im Viertel Gaziosmanpasa im europäischen Teil der Bosporus-Metropole fingen Feuer, wie im Fernsehen zu sehen war. Mehrere Sender zeigten Flammen und eine Rauchsäule, die in den Himmel stieg. Laut Behördenvertreter gab es keine Opfer.

