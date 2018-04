Istanbul (AFP) Die Türkei hat Frankreich vor einer Unterstützung der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Nordsyrien gewarnt. Der türkische Präsidentensprecher Ibrahim Kalin mahnte Frankreich am Donnerstag, "nicht denselben Fehler wie Amerika" zu machen, indem es Soldaten in die Stadt Manbidsch entsende. Zuvor hatte Ankara bereits gedroht, französische Soldaten würden "zum Ziel" werden, sollten sie mit "Terroristen" kooperieren.

