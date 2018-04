Genf (AFP) Drei Tage vor der Parlamentswahl in Ungarn hat sich der UN-Menschenrechtsausschuss besorgt über die dortige Rechtslage gezeigt. Der Vizepräsident des Ausschusses, Yuval Shany, sagte am Donnerstag in Genf, beunruhigend seien unter anderem Maßnahmen im Justizwesen. So seien die Befugnisse des Verfassungsgerichts eingeschränkt worden.

