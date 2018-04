Augsburg (AFP) Ein gutes halbes Jahr vor der Landtagswahl in Bayern kratzt die CSU unter dem neuen Ministerpräsidenten Markus Söder in einer Umfrage wieder an der absoluten Mehrheit. Der am Freitag von der "Augsburger Allgemeinen" veröffentlichten Erhebung des Instituts Civey zufolge kommen die Christsozialen im Freistaat auf 44,5 Prozent - ein Zuwachs von 3,1 Prozent im Vergleich zum März. Dies könnte knapp zur absoluten Mehrheit reichen oder ein Patt auslösen.

