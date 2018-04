Berlin (AFP) Vor der vierten Verhandlungsrunde für die rund 13.000 Tageszeitungsjournalisten in Deutschland am Montag hat die Gewerkschaft Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in Verdi zu Streiks aufgerufen. Für Montag sei mit einer deutlichen Ausweitung der Aktionen zu rechnen, erklärte die Gewerkschaft am Freitag. Den Auftakt machen demnach Redaktionen in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. In Lübeck und Kiel sowie in Stuttgart und anderen Orten in Baden-Württemberg hätten Beschäftigte bereits am Freitag die Arbeit niedergelegt.

