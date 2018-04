Berlin (AFP) Vergangenen Dezember sorgte die Verbrennung israelischer Flaggen bei Kundgebungen in Deutschland für Empörung - nun zeichnet sich in der großen Koalition eine gemeinsame Haltung für eine Gesetzesverschärfung ab. Der Obmann der Unionsfraktion im Rechtsausschuss, Jan-Marco Luczak (CDU), schloss sich der Forderung des rechtspolitischen Sprechers der SPD-Fraktion, Johannes Fechner, an, die Verbrennung der israelischen Fahne ausnahmslos unter Strafe zu stellen.

