Bonn (AFP) Der bisherige Generalobere der Herz-Jesu-Priester in Rom, Heiner Wilmer, wird neuer Bischof von Hildesheim. Die Ernennung Wilmers erfolgte am Freitag durch Papst Franziskus, wie die Deutsche Bischofskonferenz in Bonn mitteilte. Der gebürtige Emsländer Wilmer wird damit Nachfolger von Norbert Trelle, der im vergangenen Jahr in den Ruhestand trat.

