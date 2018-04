Nürnberg (AFP) Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) drückt bei der Bündelung der Asylverfahren in sogenannten Ankerzentren aufs Tempo. Nach der Sommerpause im September und Oktober sollten entsprechende Pilotprojekte an verschiedenen Orten in Deutschland und vor allem in den großen Bundesländern entstehen, sagte Seehofer am Freitag bei seinem Antrittsbesuch im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Nürnberg.

