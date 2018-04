Madrid (AFP) Nach der Freilassung von Carles Puigdemont hat die spanische Regierung ihr Vorgehen gegen den ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten verteidigt und zur Zurückhaltung bis zum Abschluss des Verfahrens in Deutschland aufgerufen. "Noch liegt keine endgültige Entscheidung über den europäischen Haftbefehl vor", sagte Regierungssprecher Iñigo Méndez de Vigo am Freitag in Madrid. Es gelte zunächst, diese abzuwarten.

