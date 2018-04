Kano (AFP) In der Zentralregion von Nigeria haben Bewaffnete bei mehreren Überfällen Dutzende Menschen getötet. In der Stadt Offa im Bundesstaat Kwara überfielen Bewaffnete eine Polizeistation und zwei Banken und erschossen dabei 15 Menschen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Neun der Getöteten seien Polizisten gewesen, sechs waren Zivilisten. Wer die Täter waren, war zunächst unklar. In der Region sind in letzter Zeit verstärkt bewaffnete Banden und Viehdiebe aktiv.

