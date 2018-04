Sakhir (dpa) - Mit seinem Ferrari-Kollegen Kimi Räikkönen hat Sebastian Vettel das zweite Formel-1-Training in Bahrain dominiert. Nur eine Hundertstelsekunde hinter seinem finnischen Teamgefährten wurde WM-Spitzenreiter Vettel in Sakhir Zweiter. Die beiden Scuderia-Fahrer waren auf ihren besten Runden mehr als eine halbe Sekunde schneller als die Mercedes-Piloten Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. Vor allem der britische Titelverteidiger leistete sich einige Fahrfehler und muss in der Qualifikation am Samstag noch zulegen.

