Stockholm (AFP) Nach einem Skandal um sexuelle Übergriffe an der renommierten Schwedischen Akademie hat die Einrichtung, die auch für die Auswahl der Literaturnobelpreisträger zuständig ist, drei prominente Mitglieder verloren. Aus Protest erklärten Peter Englund, Klas Ostergren und Kjell Espmark am Freitag ihre Rücktritte. Zuletzt sei der "Riss" in dem Gremium "weiter gewachsen", begründete Englund den Schritt in einem Brief an die Zeitung "Aftonbladet".

