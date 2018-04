Nürnberg (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer will beim Thema Flüchtlinge aufs Tempo drücken und verlangt mehr Personal für das zuständige Bundesamt. Bereits im Herbst sollen außerdem erste Pilotzentren für Flüchtlinge in Betrieb gehen, in denen das gesamte Asylverfahren ablaufen soll. Spätestens bis zur Sommerpause werde er seinen «Masterplan für Migration» ins Kabinett bringen, sagte Seehofer bei seinem Antrittsbesuch im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Sein Gesetzesentwurf soll den Familiennachzug für Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus ab August regeln.

