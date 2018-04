Beirut (AFP) Erstmals seit zehn Tagen hat die syrische Luftwaffe laut Aktivisten Luftangriffe auf die Stadt Duma geflogen. Kampfflugzeuge hätten erstmals seit Beginn der Verhandlungen mit den Rebellen deren letzte Bastion in Ost-Ghuta bombardiert, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, die Angriffe seien in Vergeltung für Raketenangriffe auf Damaskus erfolgt. Nach Angaben der Beobachtungsstelle wurden bei den Angriffen auf Duma mindestens zwei Zivilisten getötet und 25 weitere verletzt.

