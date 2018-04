Moskau (AFP) Das russische Außenministerium hat eine "harte Antwort" auf die jüngsten US-Sanktionen angekündigt. In einer am Freitagabend in Moskau verbreiteten Erklärung bezeichnete es die Maßnahme der USA als "anti-russischen Angriff". Washington hatte zuvor gezielte Strafmaßnahmen gegen russische Oligarchen, Regierungsmitglieder und Firmen verhängt.

