Masar-i-Scharif (AFP) Bei einem Luftangriff im Norden Afghanistans ist nach Regierungsangaben ein ranghoher Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) getötet worden. Der am Freitag im Distrikt Darsab getötete Kari Hekmat sei Anführer des IS in der nördlichen Provinz Dschowsan gewesen, erklärte das afghanische Verteidigungsministerium am Samstag. Hekmat sei eine der "Schlüsselfiguren" des IS in Nordafghanistan gewesen und für mehrere tödliche Terroranschläge verantwortlich.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.