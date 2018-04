Berlin (AFP) Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat die Entscheidung des schleswig-holsteinischen Oberlandesgerichts zur vorläufigen Freilassung des früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont begrüßt. "Die Entscheidung der Richter in Schleswig ist absolut richtig", sagte Barley der "Süddeutschen Zeitung" vom Samstag. Spanien müsse nun darlegen, warum sich Puigdemont einer Untreue schuldig gemacht haben soll. "Das wird nicht einfach sein." Sonst werde der Haftbefehl aufgehoben, "dann ist Puigdemont ein freier Mann in einem freien Land - nämlich in der Bundesrepublik".

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.