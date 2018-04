Berlin (AFP) Die Bundesregierung gibt einem Medienbericht zufolge inzwischen Millionenbeträge für Werbung in sozialen Netzwerken aus. Im vergangenen Jahr seien 4,98 Millionen Euro für Anzeigen in Facebook, Instagram und Twitter gezahlt worden, berichtete die "Bild"-Zeitung (Samstagsausgabe) unter Berufung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion. Die Ausgaben erhöhten sich dem Bericht zufolge in den vergangenen Jahren rasant. 2010 habe sich die Bundesregierung diese spezielle Form der Werbung noch gut 2.800 Euro kosten lassen. 2013 seien es bereits mehr als 156.000 Euro gewesen.

