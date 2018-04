Berlin (AFP) Die EU-Kommission will nach Angaben von Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) künftig die Vergabe von Fördergeldern fest an die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards in den Empfängerländern knüpfen. "Wir wollen vorschlagen, dass im künftigen Haushaltsrahmen die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien als Bedingung festgelegt wird", sagte Oettinger dem "Tagesspiegel am Sonntag". Am 2. Mai will die Kommission ihren Vorschlag für den künftigen EU-Haushaltsrahmen zwischen 2021 und 2027 vorlegen.

