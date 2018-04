Münster (AFP) Der Fahrer des Kleintransporters, der in Münster in eine Menschenmenge gerast ist, hat sich nach der Tat erschossen. Das bestätigte die Polizei am Samstagnachmittag der Nachrichtenagentur AFP. Bei dem Vorfall kamen den Angaben zufolge mehrere Menschen ums Leben, sechs der mehr als 30 Verletzten schweben demnach in Lebensgefahr.

