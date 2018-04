Münster (AFP) Nach der tödlichen Attacke in Münster ist für Sonntagabend (19.30 Uhr) ein ökumenischer Gottesdienst geplant. Geleitet wird die Zeremonie vom Münsteraner Bischof Felix Genn, wie das Bistum mitteilte. In dem Gottesdienst solle "für all diejenigen gebetet werden, deren Leben durch die Vorfälle am Samstag auf so schreckliche Weise aus den Angeln gehoben wurde".

