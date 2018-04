Cottbus (AFP) Ein Geländewagen ist in Cottbus aus bislang ungeklärter Ursache in eine Fußgängergruppe gefahren. Nach dem Vorfall am Freitagabend fahndete die Polizei in der brandenburgischen Stadt nach einem 25-jährigen Mann, der am Steuer gesessen haben soll. Zwei Menschen seien verletzt worden: Ein 31-Jähriger sei ins Krankenhaus gebracht worden. Ein 21-Jähriger habe Verletzungen am Bein erlitten, eine ärztliche Behandlung aber verweigert.

