Münster (AFP) In Münster ist ein Auto laut einem Bericht der "Westfälischen Nachrichten" in eine Menschenmenge gefahren. Die Polizei bestätigte der Zeitung, dass in der Münsteraner Altstadt ein Auto in eine Gruppe sitzender Menschen gefahren sei. Ein Polizeisprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP zunächst nur, dass es in der Altstadt einen Großeinsatz gebe.

