Münster (AFP) Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich entsetzt über die tödliche Kleintransporter-Attacke in Münster gezeigt. "Ein trauriger, ein schrecklicher Tag für unser Land", schrieb Laschet am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Meine Gedanken und Gebete sind bei den Angehörigen der Toten und den Schwerverletzten in Münster." Die Polizei unternehme "alles zur Aufklärung der schrecklichen Tat", schrieb Laschet.

