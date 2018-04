Paris (AFP) Nach dem tödlichen Angriff mit einem Kleintransporter in Münster hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron Deutschland sein Mitgefühl ausgesprochen. "All meine Gedanken sind bei den Opfern des Angriffs von Münster. Frankreich teilt das Leid Deutschlands", schrieb Macron am Samstag im Kurzmitteilungsdienst Twitter.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.