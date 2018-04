Münster (AFP) Münsters Bischof Felix Genn hat mit Entsetzen auf die Kleintransporter-Attacke in seiner Stadt reagiert. "Ich bin zutiefst erschüttert und fassungslos", erklärte Genn am Samstag. "Wir hatten heute in Münster wie in ganz Deutschland den ersten Frühlingstag, die Menschen haben das herrliche Wetter genossen - und dann geschieht so etwas."

