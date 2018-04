Berlin (AFP) SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat bestürzt auf die Kleintransporter-Attacke in Münster reagiert. "Ich bin erschüttert über die Nachrichten, die uns aus Münster erreichen", teilte Nahles am Samstag in Berlin mit. "Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen."

