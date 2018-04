Berlin (AFP) SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat die Zusammenarbeit mit der Union in der Großen Koalition bemängelt. Die Regierung sei derzeit "eher eine Ansammlung von Sprechern in eigener Sache", sagte Nahles dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Direkte Kritik übte sie an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU). "Es geht Kollegen wie Herrn Spahn oder Herrn Seehofer viel zu sehr um Eigenprofilierung. So kann es nicht weitergehen", sagte die designierte SPD-Vorsitzende.

