Hamburg (AFP) Rund zwei Jahre nach einer spektakulären Razzia im größten Bordell Berlins stehen die Ermittlungen gegen die Betreiber des Saunaklubs Artemis einem "Spiegel"-Bericht zufolge kurz vor dem Abschluss. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins will die Berliner Staatsanwaltschaft demnächst gegen die Verantwortlichen Hakki und Kenan S. wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in rund 80 Fällen und vorenthaltener Sozialversicherungsbeiträge in mehr als hundert Fällen Anklage erheben.

