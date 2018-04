Wörth am Rhein (dpa) - Während eines Streits mit seiner Ehefrau ist ein 47-Jähriger in Wörth am Rhein bis in 15 Meter Höhe auf einen Baum geklettert. Von dort wollte er am Abend zuerst nicht mehr runterkommen. Als ihn die Polizei nach zwei Stunden doch dazu bewegen konnte, verließen den Mann die Kräfte. Er musste im Korb einer Drehleiter auf den Boden zurückgeholt werden. Der 47-Jährige kam ins Krankenhaus. Seine Ehefrau regte sich so auf, dass sie den Ort des Geschehens noch während des Rettungseinsatzes verließ.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.