London (AFP) Der russische Botschafter in London hat den britischen Außenminister Boris Johnson um ein Treffen gebeten. Botschafter Alexander Jakowenko wolle gegenüber dem Minister ansprechen, dass die gegenwärtige Zusammenarbeit zwischen dem Außenministerium und der russischen Vertretung "absolut unzufriedenstellend" sei, sagte ein Botschaftssprecher am Samstag zu AFP in London. Es solle auch um weitere bilaterale Fragen wie etwa die Untersuchung zum Giftanschlag von Salisbury gehen.

