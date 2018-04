Gaza (AFP) Bei den blutigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und israelischen Sicherheitskräften an der Grenze des Gazastreifens sind nach jüngsten palästinensischen Angaben neun Menschen getötet worden. Ein Journalist und ein weiterer Verletzter seien gestorben, teilten die Gesundheitsbehörden in Gaza am Samstag mit.

